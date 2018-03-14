Преподаватель биологии скормил щенка черепахе при учениках

Роберт Кросленд преподает в средней школе штата Айдахо, где обучаются подростки от 12 до 16 лет. После уроков он проводил дополнительные занятия, на которых и скормил черепахе щенка.

К делу подключились зоозащитники. Они настаивали на том, что учитель не может продолжть работу по специальности, так как его методы обучения ненормальны и не подходят для подростков. При этом по словам родителей школьников, скормленный черепахе щенок родился с мутациями, поэтому не смог бы долго прожить. Также они добавили, что раньше он кормил змей морскими свинками, и это никого не пугало. "Учитель просто продемонстрировал "цикличность жизни", – считают родители учеников.

В администрации школы отметили, что произошедшее — «прискорбное обстоятельство». Полицейские расследуют произошедшее, учитель продолжает работать.

Каймановая черепаха или, как ее еще называют, кусающаяся черепаха может достигать в длину до 35 сантиметров, а весить от 14 до 30 килограмм.