Преподаватель биологии скормил щенка черепахе при учениках
14 марта 2018, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]
Роберт Кросленд преподает в средней школе штата Айдахо, где обучаются подростки от 12 до 16 лет. После уроков он проводил дополнительные занятия, на которых и скормил черепахе щенка.
К делу подключились зоозащитники. Они настаивали на том, что учитель не может продолжть работу по специальности, так как его методы обучения ненормальны и не подходят для подростков. При этом по словам родителей школьников, скормленный черепахе щенок родился с мутациями, поэтому не смог бы долго прожить. Также они добавили, что раньше он кормил змей морскими свинками, и это никого не пугало. "Учитель просто продемонстрировал "цикличность жизни", – считают родители учеников.
В администрации школы отметили, что произошедшее — «прискорбное обстоятельство». Полицейские расследуют произошедшее, учитель продолжает работать.
Каймановая черепаха или, как ее еще называют, кусающаяся черепаха может достигать в длину до 35 сантиметров, а весить от 14 до 30 килограмм.
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