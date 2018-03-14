Киев закупил у ополченцев ДНР оружие для зачистки украинских националистов

Служба безопасности Украины неоднократно закупала у ополченцев Донецкой народной республики оружие для зачистки добровольческих батальонов. Об этом заявил замглавы правительства ДНР Александр Тимофеев.

Тимофеев рассказал в интервью интернет-проекту WarGonzo, что несколько лет назад на связь с властями самопровозглашенного государства вышел офицер СБУ с позывным «Кедр». Мужчина попросил представителей ДНР продать ему оружие, «которое не имеет следов». Сотрудник спецслужбы объяснил, что оно необходимо для ликвидации вышедших из-под контроля бойцов подразделений националистов, воюющих в Донбассе.

По словам Тимофеева, ДНР готова сотрудничать с СБУ по данному вопросу и дальше. Вице-премьер пожелал украинцам «перестрелять друг друга».