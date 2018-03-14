Названы самые счастливые страны мира по версии ООН
14 марта 2018, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты Организации объединенных наций (ООН) назвали Финляндию самой счастливой из 155 стран мира.
В ТОП-10 лучших стран мира ООН включила Норвегию, Данию, Исландию, Швейцарию, Нидерланды, Канаду, Новую Зеландию, Швецию и Австралию.
Финляндия впервые возглавила это рейтинг, обогнав Норвегию, которая год назад признавалась лучшей.
ООН опубликовала доклад The World Happiness Report. В расчет индекса счастья брались экономические показатели : безработица, инфляция, уровень ВВП на душу населения.
При оценке стран учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция.
Эксперты отметили, что северные страны, оказавшиеся на топовых позициях рейтинга, показали, что они создали действительно хорошие условия для жизни людей.
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