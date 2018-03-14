Ангела Меркель избрана канцлером Германии в четвертый раз

Ангела Меркель избрана канцлером Германии. Меркель возглавит немецкое правительство в четвертый раз. Она занимает высший государственный пост Германии с 2005 года. Кандидатуру Меркель на пост канцлера выдвинул президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

В бундестаге за Меркель проголосовали 364 члена парламента из 688. Теперь Штайнмайер должен будет утвердить ее в должности, и после этого Меркель сформирует кабмин, - сообщает m24.

Ранее на четыре срока переизбирался Гельмут Коль, возглавлявший правительство Германии в 1982—1998 годах.

После выборов в бундестаг осенью прошлого года в Германии начались переговоры о формировании коалиции. Соглашение было подписано 12 марта между Христианско-демократическим союзом во главе с Меркель, Христианско-социальным союзом (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем. Документ определит курс развития Германии на следующие четыре года.