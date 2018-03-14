США могут ввести против России санкции из-за отравления Скрипаля

США могут ввести санкции в отношении России из-за дела "Скрипаля". Американский сенатор-демократ, член комитета по иностранным делам Роберт Менендес считает, что необходимо ввести антироссийские санкции по химоружию, и Россию провозгласить государством-спонсором терроризма из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Россия не намерена отвечать на ультиматум Лондона без образцов химвещества

По его мнению, к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Он привел аналогию с КНДР. Сенатор напомнил, что американские власти объявили Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде, - сообщает РИА Новости. "Администрация должна также рассмотреть, следует ли сделать относительное заявление относительно России", — подчеркнул Менендес.

"Закон США 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент определил, использовало ли какое-либо государство химическое оружие, и наложил санкции", - заявил демократ в своем комитете.

Как отметил Менендес, по закону, председатель и лидер оппозиции в комитете сената по иностранным делам могут начать данный процесс.