Офицеры Вооруженных сил Украины скрывают истинные масштабы потерь армии в зоне конфликта на востоке страны. Соответствующее утверждение содержится в заявлении Народной милиции ЛНР.

В сообщении, процитированном «Русской весной», приводится в пример инцидент, произошедший на минувшей неделе в районе поселка Мироновский. Солдат ВСУ, патрулировавший местность возле населенного пункта, подорвался на мине. Командиры военнослужащего скрыли факт его гибели от вышестоящего начальства, отметили в Народной милиции.

Ранее сообщалось, что украинские силовики пожаловались на состояние утонувшего в грязи полигона в Николаевской области.