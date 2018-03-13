Украинскую армию уличили в сокрытии истинного масштаба потерь в Донбассе
13 марта 2018, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]
Офицеры Вооруженных сил Украины скрывают истинные масштабы потерь армии в зоне конфликта на востоке страны. Соответствующее утверждение содержится в заявлении Народной милиции ЛНР.
В сообщении, процитированном «Русской весной», приводится в пример инцидент, произошедший на минувшей неделе в районе поселка Мироновский. Солдат ВСУ, патрулировавший местность возле населенного пункта, подорвался на мине. Командиры военнослужащего скрыли факт его гибели от вышестоящего начальства, отметили в Народной милиции.
Ранее сообщалось, что украинские силовики пожаловались на состояние утонувшего в грязи полигона в Николаевской области.
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