Появилось видео уничтожения российскими самолетами штаба «Аль-Каиды» в Сирии

В интернете опубликована видеозапись, на которой запечатлен удар российских самолетов по штабу запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида» в сирийском городе Идлиб. Ролик, снятый очевидцем случившегося, доступен на YouTube.

Сайт «Русская весна» пишет, что при атаке использовались снаряды с лазерным наведением. Силам ВКС удалось уничтожить несколько десятков экстремистов.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в Стамбуле состоится международная встреча, посвященная мирному урегулированию в охваченной гражданской войной Сирии. Планируется, что в мероприятии примут участие представители Турции, России и Ирана.