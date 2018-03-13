Появилось видео уничтожения российскими самолетами штаба «Аль-Каиды» в Сирии
13 марта 2018, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете опубликована видеозапись, на которой запечатлен удар российских самолетов по штабу запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида» в сирийском городе Идлиб. Ролик, снятый очевидцем случившегося, доступен на YouTube.
Сайт «Русская весна» пишет, что при атаке использовались снаряды с лазерным наведением. Силам ВКС удалось уничтожить несколько десятков экстремистов.
Ранее сообщалось, что в начале апреля в Стамбуле состоится международная встреча, посвященная мирному урегулированию в охваченной гражданской войной Сирии. Планируется, что в мероприятии примут участие представители Турции, России и Ирана.
Эксклюзивное видео: Милонов о предательстве Собчак памяти отца
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес