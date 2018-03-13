Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в играх НХЛ

Выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» нападающий Александр Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в официальных играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Юбилейная шайба прилетела в ворота в матче «Вашингтон Кэпиталз», за который Александр Овечкин играет с 2005 года, против «Виннипег Джетс». Овечкин стал первым российским игроком, достигшим этой отметки, и двадцатым за всю историю НХЛ.

На то, чтобы забить 600 шайб, Овечкину понадобилось сыграть 990 матчей. Снова достижение – он стал четвертым игроком, кто забил столько шайб менее чем за тысячу игр. До Овечкина это удалось сделать лишь троим: это Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Бретт Халл.

Свою профессиональную карьеру Александр Овечкин начал в 2001 году, выступая за московское «Динамо». В составе сборной России он трижды выигрывал титул чемпиона мира. С 2005 года Овечкин играет в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», но вот Кубок Стенли не выиграл пока ни разу, сообщает "Газета.ру".