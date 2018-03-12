Япония начала экспорт рыбы из Фукусимы

За камбалой, продающейся на мировом рынке, теперь нужен глаза да глаз. Дело в том, что в начале марта Япония после длительного запрета отправила на экспорт первую партию охлажденной рыбы, выловленной в водах рядом с АЭС Фукусима-1.

Напомним, 11 марта 2011 года после сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами на АЭС Фукусима-1 произошла крупная радиационная авария максимального 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий. В результате огромное количество радиоактивной воды попало в океан – рыболовство в районе АЭС было прекращено. Причём, утечка продолжалась в течение длительного времени.

Сейчас японцы официально утверждают, что фукусимская рыба, выловленная на расстоянии более 10 км от АЭС, стала полностью безопасна. Якобы, специалисты не смогли обнаружить в ней следов радиоактивного загрязнения. В итоге первые 110 кг свежей камбалы, отправились в столицу Таиланда Бангкок. Там в одном из ресторанов из неё сделали суши. Данная информация выгладит просто поразительно – неужели в мире мало камбалы, чтобы подвергать людей серьёзному риску?

Но японцам важно, чтобы их рыбаки опять начали работу – фукусимскую рыбу в Японии стали употреблять ещё в апреле 2015 г. Именно тогда уловы сделанные недалеко от АЭС были признаны соответствующим японским стандартам безопасности.