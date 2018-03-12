Назван единственный способ остановить войну в Донбассе
12 марта 2018, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Введение миротворческого контингента в зону конфликта в Донбассе является единственным способом остановить войну в регионе. Такое мнение в своем Twitter высказал украинский президент Петр Порошенко.
По словам политика, он намерен сделать все возможное для скорейшего появления миссии ООН на востоке страны. Другой возможности прекратить боевые действия нет, отметил Порошенко.
Ранее в понедельник была обнародована информация, согласно которой воюющие в Донбассе украинские силовики понесли новые потери. В частности, стало известно, что один военнослужащий подорвался на мине во время выполнения боевого задания.
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