Побег украинских военных от снайпера ДНР сняли на видео
12 марта 2018, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете опубликовано видео, сделанное на позиции снайпера ополчения Донецкой народной республики. На выложенных в Telegram-канале WarGonzo кадрах можно увидеть украинских военных, снятых через оптический прицел.
Силовики, осведомленные о снайперском мастерстве защитников самопровозглашенного государства, передвигаются бегом. Ополченцы, следящие за маневрами украинцев, иронично комментируют их атлетические способности.
Ранее в понедельник сообщалось, что воюющая в Донбассе армия Украины понесла новые потери. Соответствующей информацией поделился с представителями прессы штаб силовой операции Киева в регионе.
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