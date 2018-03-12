Побег украинских военных от снайпера ДНР сняли на видео

В интернете опубликовано видео, сделанное на позиции снайпера ополчения Донецкой народной республики. На выложенных в Telegram-канале WarGonzo кадрах можно увидеть украинских военных, снятых через оптический прицел.

Силовики, осведомленные о снайперском мастерстве защитников самопровозглашенного государства, передвигаются бегом. Ополченцы, следящие за маневрами украинцев, иронично комментируют их атлетические способности.

Ранее в понедельник сообщалось, что воюющая в Донбассе армия Украины понесла новые потери. Соответствующей информацией поделился с представителями прессы штаб силовой операции Киева в регионе.