Десантник ВСУ напал на телеведущего Артема Шейнина

Украинский десантник похвалился тем, что плюнул в лицо российскому телеведущему Артему Шейнину, встретив его в итальянском городе Верона.

Эмоциональный рассказ об этой встрече Валерий Ананьев провел в прямом эфире на своей странице в Facebook. Запись эфира доступна на странице. На украинском языке он говорит, что встретил Артема Шейнина в Вероне, когда тот со своей женой заходил в аптеку.

Русская речь Артема Шейнина и его жены вызвала такое бешенство десантника, что он подкараулил телеведущего на выходе из аптеки и стал провоцировать его на скандал, не стесняя себя в выражениях и угрозах. Однако российский журналист не повелся на провокации, чем окончательно вывел из себя бравого бойца ВСУ: Ананьев толкнул Шейнина и плюнул ему в лицо. Однако продолжать рукоприкладство в центре цивилизованного европейского города не рискнул, пишет РИА Новости.

Артем Шейнин – российский журналист. С августа 2016 года он ведет программу «Время покажет» на «Первом канале». Артем Шейнин является членом Академии российского телевидения.