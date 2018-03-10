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Десантник ВСУ напал на телеведущего Артема Шейнина

10 марта 2018, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Десантник ВСУ напал на телеведущего Артема Шейнина
Фото: pixabay.com

Украинский десантник похвалился тем, что плюнул в лицо российскому телеведущему Артему Шейнину, встретив его в итальянском городе Верона.

Эмоциональный рассказ об этой встрече Валерий Ананьев провел в прямом эфире на своей странице в Facebook. Запись эфира доступна на странице. На украинском языке он говорит, что встретил Артема Шейнина в Вероне, когда тот со своей женой заходил в аптеку.

Русская речь Артема Шейнина и его жены вызвала такое бешенство десантника, что он подкараулил телеведущего на выходе из аптеки и стал провоцировать его на скандал, не стесняя себя в выражениях и угрозах. Однако российский журналист не повелся на провокации, чем окончательно вывел из себя бравого бойца ВСУ: Ананьев толкнул Шейнина и плюнул ему в лицо. Однако продолжать рукоприкладство в центре цивилизованного европейского города не рискнул, пишет РИА Новости.

Артем Шейнин – российский журналист. С августа 2016 года он ведет программу «Время покажет» на «Первом канале». Артем Шейнин является членом Академии российского телевидения.

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Россиянка Насырова, избитая в тюрьме в США, лишилась зрения

Россиянка Виктория Насырова, избитая в тюрьме в США, на какое-то время лишилась зрения. Женщина рассказала, что сокамерницы избили ее, нанося удары по голове, сломали нос и лишили зрения.

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Расследование подтверждает техническую причину крушения Ан-26 в Сирии

Расследование подтверждает техническую причину крушения Ан-26 в Сирии

Причиной авиакатастрофы самолета Ан-26 в Сирии могло стать повреждение закрылков. У участников расследования произошедшего 6 марта крушения Ан-26 появилась версия, подтверждающая ее технический характер.

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Десантник ВСУ напал на телеведущего Артема Шейнина

Десантник ВСУ напал на телеведущего Артема Шейнина

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Ширвиндт похвалил вкус Росксаны Бабаян, признавшейся ему в любви

Народный артист, художественный руководитель "Театра Сатиры" Александр Ширвиндт похвалил вкус певицы Роксаны Бабаян. Артистка Роксана Бабаян - вдова самого лучшего друга Ширвиндта актера Михаила Державина.

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В Москве сегодня закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии метро

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Неисправность вызвала пожар на складе Суворовского училища

На территории Суворовского военного училища на северо-востоке Москвы загорелось здание склада. По предварительным данным, пострадавших нет. Причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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Мария Шарапова рассталась со своим тренером

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о прекращении сотрудничества с голландским тренером Свеном Груневелдом. Спортсменка и тренер расстались по обоюдному согласию и остались друзьями.

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Американская журналистка о Путине: Он очень умён, перемудрить его невозможно

Американская журналистка о Путине: Он очень умён, перемудрить его невозможно

Мегин Келли после интервью с Владимиром Путиным на телеканале NBC высказала свое мнение о российском президенте. "Он очень умён. и перемудрить Владимира Путина не получится", - констатировала она.

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Порошенко пообещал следить за соблюдением прав русскоязычных граждан Украины

Порошенко пообещал следить за соблюдением прав русскоязычных граждан Украины

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что власти будут следить за соблюдением прав русскоязычных граждан, и призвал не поднимать языковой вопрос в преддверии предстоящих выборов.

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//В мире

В Польше полиция ликвидировала нелегальный табачный бизнес

В Польше полиция ликвидировала нелегальный табачный бизнес

Сотрудники полиции польского города Опатувек задержали трех рабочих нелегальной табачной фабрики. Все трое задержанных оказались гражданами Украины. Собственник нелегального бизнеса тоже задержан.

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Поклонники Ксении Бородиной обсуждают ее живот и ждут третьего ребенка

Пользователи сетей любят рассматривать фотографии звезд шоу-бизнеса и обсуждать не только их фигуры, наряды, макияж, но и личную жизнь. Ксения Бородина стала объектом обсуждения из-за живота.

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Сохраняется ли режим тишины в Донбассе?

За прошедшие сутки Народная милиция самопровозглашенной ЛНР не зафиксировала нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Украинская сторона, в свою очередь, сообщает о трех случаях обстрела.

//Спорт

Михалина Лысова завоевала золото в соревнованиях по биатлону на Паралимпиаде

Михалина Лысова завоевала золото в соревнованиях по биатлону на Паралимпиаде

Россиянка Михалина Лысова стала победительницей соревнования по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

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