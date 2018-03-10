Десантник ВСУ напал на телеведущего Артема Шейнина
10 марта 2018, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский десантник похвалился тем, что плюнул в лицо российскому телеведущему Артему Шейнину, встретив его в итальянском городе Верона.
Эмоциональный рассказ об этой встрече Валерий Ананьев провел в прямом эфире на своей странице в Facebook. Запись эфира доступна на странице. На украинском языке он говорит, что встретил Артема Шейнина в Вероне, когда тот со своей женой заходил в аптеку.
Русская речь Артема Шейнина и его жены вызвала такое бешенство десантника, что он подкараулил телеведущего на выходе из аптеки и стал провоцировать его на скандал, не стесняя себя в выражениях и угрозах. Однако российский журналист не повелся на провокации, чем окончательно вывел из себя бравого бойца ВСУ: Ананьев толкнул Шейнина и плюнул ему в лицо. Однако продолжать рукоприкладство в центре цивилизованного европейского города не рискнул, пишет РИА Новости.
Артем Шейнин – российский журналист. С августа 2016 года он ведет программу «Время покажет» на «Первом канале». Артем Шейнин является членом Академии российского телевидения.
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