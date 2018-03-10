В МВФ объяснили, почему нужно повысить цены на газ для Украины

Разница в ценах на газ на внутреннем рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления на Украине, именно поэтому их следует повысить. Постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман считает, что цена на газ на Украине должна быть повышена. Руководство "Нафтогаза" обвинило жителей Украины в потреблении газа

СМИ ранее сообщили, что цена на газ для населения Украины и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) с 1 апреля может вырасти на 62 процента. Как отметил Люнгман, разница в ценах на газ на внутреннем рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления "голубого топлива" на Украине, - передаёт RT.

Недавно на Украине из-за прекращения поставок "Газпромом" газа на Украине образовался дефицит газа. Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обвинил бывшее украинское руководство и жителей страны в ситуации с "голубым топливом". На нефтегазовой конференции CERAWeek Коболев объявил, что в тяжелой экономической ситуации "Нафтогаза" виноваты политики прошлого, которые предпочитали покупать газ только у России, и население, которое потребляло чрезмерно много газа.

По словам постпреда МВФ на Украине, "разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции". "Например, можно купить газ по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, при этом прикарманив разницу. Цена на газ для населения страны должна быть такой же, которую платят импортёры", — сказал Люнгман.