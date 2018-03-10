"Правило 225" откроет новые возможности школьникам США

В американском штате Делавер вот-вот примут правило, согласно которому дети, начиная с пятилетнего возраста, будут сами определять свой пол, имя и расу.

Эту инициативу активно продвигает представитель Делаверского фонда равноправия Марк Пурпура. По его утверждению, в «правиле 225» нет ничего особенного, а его введение необходимо для школьного учета. Кошмар ситуации заключается в том, что новое правило обяжет все школы штата разрешить детям с пятилетнего возраста выбирать уборную, раздевалку, предпочтительное имя и даже расу по желанию, независимо от биологического пола. И родителям об этом ничего не скажут, если школа решит, что для интересов ребенка так будет лучше.

По заявлениям Марка Пурпуры, речь идет о праве ребенка на уважение и достоинство в школе. Ребенок не должен выбирать между этим достоинством и уважением в школе и опасностью у себя дома, так как некоторые родители могут не поддержать, к примеру, афроамериканского мальчика, решившего записаться в европейские девочки. Именно поэтому, считает Пурпура, школа не должна информировать родителей, чтобы не ставить под угрозу безопасность и благополучие ребенка, сообщает RT.