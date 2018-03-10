В Польше полиция ликвидировала нелегальный табачный бизнес

Сотрудники полиции польского города Опатувек задержали трех рабочих нелегальной табачной фабрики. Все трое задержанных оказались гражданами Украины. Украинке с инсультом поляк вызвал полицейских вместо врачей

«Польское радио» привело информацию, что в ходе операции по ликвидации незаконного бизнеса был задержан также и собственник нелегального табачного производства. При обыске в его жилище было обнаружено и изъято 500 000 готовых сигарет и еще 500 кг табака.

Сотрудники правоохранительных органов, ведущие расследование, оценивают ущерб, нанесенный стране в виде неуплаченных налогов, в 761 000 евро, сообщает RT.

Ранее мы сообщали, что польский работодатель вызвал полицейских вместо врачей гражданке Украины. В рабочее время у нее случился инсульт.