Украинские военные вернули Порошенко боевые награды

Двое участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе – Вильгельм Крой и Виктор Хомяк – вернули президенту Украины Петру Порошенко полученные от него боевые награды.

Демарш участников военной операции спровоцирован тем, что ранее сотрудники МВД разогнали разбитый у здания Рады лагерь сторонников Михаила Саакашвили (полиция тогда задержала более 100 протестующих). Инцидент произошел в сессионном зале Винницкого областного совета после трех неудачных попыток открыть внеочередную сессию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пост на странице «Движения «Освобождение» Винница» в Facebook.

Один из военных заявил, что после «избиения побратимов» под Радой он не желает владеть наградой, утвержденной подписью президента. Второй военнослужащий со словами «Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу» положил свою награду на стол перед главой облсовета.