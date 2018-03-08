Появилось видео испытаний крупнейшего в мире самолета

В Сети опубликован видеоролик, на котором показывается тест моноплана Stratolaunch Model 351 с двумя фюзеляжами. К его отличительным особенностям относят невероятно большой размах крыльев, достигающий 117 метров.

Система шасси имеет сразу восемь стоек. Общая длина самолета - 73 метра. Разработкой данного самолета в США занимаются уже много лет, хотя его выкатка состоялась только в 2017 году. При этом до сих пор не известно, сколько человек будет входить в его экипаж, равно как и истинная цель создания самолета-носителя, сообщает ТК Звезда. В ходе испытаний изобретение продемонстрировало, что его можно смело задействовать в космических миссиях. На данном этапе испытаний самолёт подвергли разгону на взлётно-посадочной полосе без последующего взлёта.