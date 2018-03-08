Госдеп США призвал ввести санкции за поездки в Крым

Представитель Госдепа США Курт Волкер призвал Вашингтон усилить санкции в отношении России и ввести санкции за поездки, торговлю и бизнес-контакты в Крыму.

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что ситуация в Крыму идентична проблемам с Донбассом. С той лишь разницей, что в Крыму не стреляют, пишет Lenta.ru.

«Важно то, что США, ЕС и Украина не признают российскую аннексию Крыма. Пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче», заявил Курт Волкер.

Ранее, в начале марта, Курт Волкер заявил, что ЛНР и ДНР необходимо расформировать, потому что в украинском конституционном устройстве не существует места для них.