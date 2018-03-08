Разочарованные в армии украинские офицеры начали массово увольняться из ВСУ

Вооруженные силы Украины начали массово покидать боевые офицеры. Они разочарованы условиями службы, сообщил СМИ волонтер Роман Синицын, оказывающий помощь армии.

По словам Синицына, увольняющиеся недовольны неадекватными командирами, которые терроризируют подчиненных постоянными проверками. Это происходит потому, что в ВСУ действуют стандарты и регламенты, оставшиеся с советских времен, процитировал волонтера сайт «Русская весна».

Ранее сообщалось, что прибывший в зону конфликта в Донбассе директор ЦРУ Майк Помпео приказал украинским силовикам провести провокации против ополченцев народных республик.