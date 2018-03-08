Пентагон признал бессилие перед новейшим российским оружием
8 марта 2018, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты не способны противостоять новейшим вооружениям, о которых в ходе своего недавнего послания рассказал президент России Владимир Путин. Данный факт признали в американском министерстве обороны.
Тема противодействия Москве была поднята на заседании сената, в котором принял участие представитель Пентагона Джон Руд. Он рассказал законодателям, что имеющаяся в распоряжении страны система противоракетной обороны бессильна перед российскими и китайскими боеприпасами, передает РИА Новости.
Владимир Путин огласил очередное президентское послание на минувшей неделе. Значительная часть его выступления была посвящена описанию новейшего отечественного оружия.
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