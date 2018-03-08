Ученые назвали главный признак начала умирания
8 марта 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи Университетского колледжа Лондона в ходе экспериментов на нематодах выяснили, что первый этап умирания похож на процесс старения у людей.
Ученые отметили любопытный факт, что у нематод трупное окоченение начинается, когда они еще живы. Дело в том, что у них отсутствует кровеносная и дыхательная системы, в отличие от млекопитающих. Эксперименты показали, что окоченение распространяется по телу волнообразно, а не одновременно. Это связано с тем, что клетки теряют способность к производству молекул АТФ – своего рода энергетической фабрики для большинства жизненно важных обменных процессов. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science Alert.
Экспериментаторы отметили сходство с падением уровня АТФ в организме старых людей. Исследователи ищут способ восстановления производства молекул АТФ в организме, чтобы предотвратить его умирание, пишет Lenta.ru
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