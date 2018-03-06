Пентагон нашел способ уничтожить гиперзвуковое оружие России

В министерстве обороны Соединенных Штатов нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие, которое имеется у России и Китая. С соответствующим заявлением выступил представитель Пентагона Джон Хайтен.

По словам военного, процитированного изданием Defense News, США смогут защититься от данного вида вооружения, если разместят в космосе специальные датчики, которые займутся отслеживанием запуска гиперзвуковых летательных аппаратов. Предполагается, что уничтожать их будут традиционные средства поражения.

Ранее Джон Хайтен сообщил, что Российская Федерация представляет угрозу для существования США как государства.