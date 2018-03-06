Пентагон не пожелал комментировать вероятность военного удара по Сирии

В понедельник в Пентагоне не пожелали комментировать вероятность военного удара по Сирии. Представитель пресс-службы ведомства Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй уточнил, что военные планы обычно не обсуждаются.

Ранее в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что в США сейчас активно обсуждают возможность нанесения очередного военного удара по территории САР из-за того, что власти этой страны якобы применяют химическое оружие, передает РИА "Новости".

После этого возникли данные о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не одобрил "военный ответ" и поручил чиновникам внимательно следить за развитием этой ситуации.