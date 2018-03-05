Трамп может прибыть на открытие посольства США в Иерусалиме

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что может лично приехать на открытие посольства США в Иерусалиме. Об этом политик заявил в рамках встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Трампа, американская сторона планирует построить здание посольства в очень короткие сроки, передает в понедельник, 5 марта, РИА "Новости". Президент Соединенных Штатов заявил, что действительно может приехать на церемонию, однако точно это решено будет позже.

Напомним, что перенести посольство США в Иерусалим из Тель-Авива предполагается 14 мая текущего года – в этот день будет отмечаться 70-я годовщина со дня образования Израиля.