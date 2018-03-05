Трамп может прибыть на открытие посольства США в Иерусалиме
5 марта 2018, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что может лично приехать на открытие посольства США в Иерусалиме. Об этом политик заявил в рамках встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
По словам Трампа, американская сторона планирует построить здание посольства в очень короткие сроки, передает в понедельник, 5 марта, РИА "Новости". Президент Соединенных Штатов заявил, что действительно может приехать на церемонию, однако точно это решено будет позже.
Напомним, что перенести посольство США в Иерусалим из Тель-Авива предполагается 14 мая текущего года – в этот день будет отмечаться 70-я годовщина со дня образования Израиля.
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