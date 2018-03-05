Вторгшейся в Донбасс украинской армии пообещали колоссальный разгром

После получения украинской армией американских комплексов Javelin обстановка в Донбассе может значительно обостриться, заявил аналитик Владислав Гулевич. Также он рассказал, стоит ли ожидать возобновления полномасштабной войны в регионе.

Государственный департамент Соединенных Штатов на минувшей неделе одобрил продажу Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin. В заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства, говорится о том, что сделка, ориентировочная стоимость которой составляет 47 млн долларов, поспособствует повышению обороноспособности Украины.

Киевские власти восприняли решение Госдепа с радостью. Президент Петр Порошенко назвал эту новость «вдохновляющей» и объявил об открытии «фронта международной оборонной поддержки Украины». Глава государства подчеркнул, что данное событие стало возможным благодаря его личным договоренностям с представителями политического истеблишмента США.









Публицист Владислав Гулевич, выступая на радио Sputnik, отметил, что с помощью подобных высказываний Порошенко стремится поднять свой рейтинг среди населения - он позиционирует себя как лидера, способного заключать с Западом выгодные для страны соглашения. Кроме того, президент хочет добиться лояльности националистов, показав, что проводит отвечающий их требованиям курс, считает эксперт.

При этом Гулевич уверен, что с практической точки зрения поставки противотанковых комплексов вряд ли принесут Украине ощутимую пользу. Одобренную американскими дипломатами сделку публицист назвал символическим актом поддержки США действующего киевского режима.









В то же время аналитик не исключил, что, получив в свое распоряжение иностранное оружие, которое в прессе окрестили «убийцей танков», руководство Украины пойдет на новые провокации в зоне конфликта в Донбассе. По мнению Гулевича, этими провокациями действия Киева ограничатся, вероятность возобновления полномасштабной войны в настоящий момент не велика.









Украинская сторона понимает, что в случае вторжения армии на территорию Донецкой и Луганской народных республик силовиков ждет колоссальный разгром, отметил эксперт. По его словам, киевские политики опасаются, что неудачная операция приведет к катастрофическому падению их рейтингов, поэтому вряд ли решатся отдать приказ о наступлении.