США повысили потенциал угроз поставкой ПТРК на Украину

Когда Госдеп США после нескольких лет мытарств наконец одобрил поставку противотанковых комплексов Украине, Порошенко мысленно уже «порвал Кремль на тряпочки».

Решение США о поставке ПТРК Javelin Украине является политическим, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Объективно, таким количеством поставленного вооружения (речь идет о 210 ракетах и 37 пусковых установках к ним) довольно сложно угрожать даже корпусам Народной милиции ЛНР и ДНР, и уж тем более - российской армии, пишет «Свободная пресса».

«Если кому-то из украинских военных придет в голову пострелять по территории России – ответ будет мгновенный. Тем не менее, нельзя отрицать, что определенный потенциал угроз США все же повысили», - считает эксперт.