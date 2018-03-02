Появилось видео уничтожения российскими «Ночными охотниками» боевиков в Сирии
2 марта 2018, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось видео, на котором запечатлено уничтожение российскими вертолетами боевиков-исламистов в сирийской провинции Хама. Данные кадры были сделаны несколько месяцев назад, когда в регионе проходила операция по ликвидации анклава запрещенной в РФ группировки ИГ.
На ролике, опубликованном «Русской весной», можно увидеть, как «Ночные охотники» Ми-28Н атакуют экстремистов ракетами. Корректируют огонь вертолетов бойцы спецназа, находящиеся на земле.
Ранее эксперты прокомментировали сообщения о том, что Соединенные Штаты собрались помочь сирийской оппозиции оружием. По мнению специалистов, данное решение имеет антироссийскую направленность.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес