Украина продлила санкции в отношении российских банков
1 марта 2018, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]
Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 1 марта на заседании, созванном по инициативе президента Украины Петра Порошенко, продлил санкции в отношении российских банков.
О том, что Порошенко созвал СНБО для обсуждения антироссийских санкций, сообщали ранее источники украинских СМИ.
Сразу после окончания заседания СНБО пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал в соцсети о принятом решении: "СНБО сегодня продолжает санкции против российских банков. В течение 2017 года чистые активы украинских банков с российским государственным капиталом сократились на треть, а объём размещенных в них средств физических и юридических лиц уменьшился на 28% и 34% соответственно".
Как передает RT, ожидается брифинг Порошенко.
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