Украина продлила санкции в отношении российских банков

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 1 марта на заседании, созванном по инициативе президента Украины Петра Порошенко, продлил санкции в отношении российских банков.

О том, что Порошенко созвал СНБО для обсуждения антироссийских санкций, сообщали ранее источники украинских СМИ.

Сразу после окончания заседания СНБО пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал в соцсети о принятом решении: "СНБО сегодня продолжает санкции против российских банков. В течение 2017 года чистые активы украинских банков с российским государственным капиталом сократились на треть, а объём размещенных в них средств физических и юридических лиц уменьшился на 28% и 34% соответственно".

Как передает RT, ожидается брифинг Порошенко.