Волкер высказался о возможности возобновления войны в Донбассе

Возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе маловероятно. Такое мнение высказал Курт Волкер.

По словам спецпредставителя американского Государственного департамента, Соединенные Штаты сделают все, чтобы не допустить эскалации конфликта. При этом дипломат отметил, что переговорный процесс, целью которого является достижение мира на востоке Украины, не движется. Участники переговоров не могут выработать единую позицию по вопросу ввода в Донбасс контингента ООН, процитировал Волкера сайт «Новороссия».

Ранее в среду сообщалось, что ситуация в зоне конфликта резко обострилась в связи с массированными обстрелами со стороны украинской армии.