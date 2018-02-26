В Киеве собрались устроить «маленькую гражданскую войну»
26 февраля 2018, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине нужно устроить «маленькую гражданскую войну». С таким призывом выступил Дмитрий Корчинский, руководитель одной из запрещенных в России экстремистских организаций правого толка.
Корчинский отметил, что большой проблемой страны, воюющей с «агрессором» на территории Донбасса, является состояние дел в тылу. Его, по словам националиста, необходимо «зачистить» от людей, не считающих Москву врагом, передает агентство «Новороссия».
Ранее Дмитрий Корчинский высказался о деятелях российского шоу-бизнеса, приезжающих с гастролями на Украину. Лидер радикальной организации заявил, что артистов из РФ нужно «содержать в зоопарках».
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