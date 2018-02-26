Посольство России в США высказалось о "провале астанинского процесса"
26 февраля 2018, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]
Российское посольство в США прокомментировало в понедельник, 26 февраля, заявление госдепа о "провале" попытки мирного урегулирования конфликта на территории Сирии в рамках астанинского процесса.
В ведомстве считают, что подобные слова американских властей являются весьма тенденциозными, а также довольно противоречивыми. Как сообщает портал "Газета.Ru", ссылаясь на сообщение в соцсети Facebook, сотрудники посольства РФ в Америке тщательно проанализировали слова официального представителя государственного департамента Хезер Науэрт о "провале" процесса в Астане из-за сложившихся в Восточной Гуте обстоятельств. В дипмиссии подчеркнули, что никто почему-то даже не думает заявить о неудаче женевского процесса, хотя до сих пор он никак не помог урегулировать конфликт в Сирии.
Отмечается также, что Российская Федерация всегда соблюдала международные обязательства и призывала к этому другие государства.
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