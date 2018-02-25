Джамала рассказала об угрозах во время отбора на «Евровидение» от Украины

Украинской певице Джамале, победившей на конкурсе «Евровидение» в мае 2016 года в Стокгольме, поступают угрозы от фанатов исполнителя Melovin, который будет представлять Украину на «Евровидении-2018» в Португалии.

В эфире телеканала NewsOne Джамала утверждает, что, когда была членом жюри, ей приходили смс-сообщения с угрозами и настоятельными просьбами "правильного" голосования за артиста в ходе национального отбора.

По словам певицы, давление оказывалось со стороны фанатов исполнителя MELOVIN. Победитель 6-го сезона шоу "Х-Фактор" Melovin с песней "Under The Ladder" в ночь на воскресенье выиграл нацотбор и поедет на "Евровидение". Он получил пять баллов от судей и максимальные шесть — от телезрителей.

Россию на конкурсе представит певица Юлия Самойлова, которую Киев не пустил.