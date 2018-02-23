В одесский санаторий ворвались вооруженные ломами и арматурой люди

Около 70 сотрудников частного охранного предприятия, вооруженные ломами и арматурой, ворвались в административное здание одесского санатория «Лермонтовский».

Нападавшие заняли административный корпус, отключили санаторий от подачи электричества и не пускали сотрудников здравницы на работу. Таким образом, работа санатория была парализована, при том что в настоящее время здесь проходят реабилитацию 150 пациентов, в том числе с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На место происшествия прибыла полиция. Захватчиков вытеснили за пределы санатория, трое из них были задержаны, сообщает kp.ru

Санаторий «Лермонтовский» оспаривают друг у друга два государственных ведомства - Министерство юстиции Украины и «Укрпрофздравница».

«На сегодняшний день есть вступившее в силу решение суда, которое отменило передачу здравницы Минюсту. Не имея возможности зайти законным путем, государственное предприятие совершает преступление при попустительстве полиции. Полиция тянет время», - заявил адвокат Илья Халдай, защищающий интересы действующего владельца санатория.