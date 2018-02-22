Экономисты рассказали о скорой демографической катастрофе в Европе

Демографические изменения в Европе в ближайшие десятилетия примут катастрофический характер. Об этом говорится в материале, подготовленном французскими экономистами Мишелем Годе и Жан-Мишелем Буссмаром.

Специалисты рассчитали, что к середине текущего столетия на «Старом континенте», как и сейчас, будут проживать около 500 млн человек, однако количество трудоспособного населения, по сравнению с настоящим временем, уменьшится на треть. Старение населения грозит европейской экономике серьезными последствиями, отметили Годе и Буссмар в своей статье в журнале Atlantico. По их мнению, предотвратить негативный сценарий можно с помощью реализации мер, направленных на ограничение потока мигрантов и повышение рождаемости.