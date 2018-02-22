Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) создаст трибунал для оценки действий украинских силовиков в Донбассе. Глава ДНР Александр Захарченко пояснил, что трибунал создадут в ответ на украинский закон о реинтеграции Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса. Согласно закону, теперь украинский президент сможет объявлять военное положение и вводить войска на любые украинские территории, в любой период и на неопределенный срок.

Захарченко, комментируя документ, сказал: "Это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей, дает полную свободу на нарушение Конституции Украины и основных законов этого государства".

По словам главы ДНР, республика в ответ сделает народный трибунал, который будет осуждать действия карателей, - сообщает Донецкое агентство новостей.

Ополченцы ДНР ждут новых провокаций со стороны противостоящих им украинских военнослужащих. Об этом заявили в Вооруженных силах самопровозглашенной республики.