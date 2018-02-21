Постпред России при ООН попросил американцев соблюдать приличия

Постпред России при ООН Василий Небензя попросил американскую коллегу Никки Хейли не называть российскую власть режимом, отвечая на ее выступление в Совбезе.

«Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима, Асада и Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот», — заявила постпред США. По ее словам, упомянутые государства дестабилизируют обстановку и угрожают соседям.

«Хочу напомнить постпреду Хейли — в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет», - ответил российский дипломат.