Появились данные о готовности США начать новую большую войну

Соединенные Штаты готовы начать новый масштабный конфликт, на этот раз с Ираном. В этой войне Вашингтону понадобится помощь Европейского союза, однако там выступают против планов американцев.

Отношения США и Ирана резко ухудшились после того, как Белый дом занял Дональд Трамп. Американский президент неоднократно публично критиковал власти исламской республики. В одном из своих выступлений политик назвал Тегеран главным спонсором терроризма в мире. Кроме того, Трамп пригрозил Ирану пересмотром ядерной сделки, заключенной в период правления предыдущего президента Штатов Барака Обамы.









Столь же жестко по отношению к Ирану настроены и в окружении американского лидера. Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер использовал для нападок на Тегеран свою речь на Мюнхенской конференции, состоявшейся на прошлой неделе. Макмастер пригрозил, что США могут начать наступление против исламской республики в первой половине текущего года.









Союзниками Вашингтона в возможной войне должны стать Израиль и Саудовская Аравия. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на той же конференции в Мюнхене обвинил Иран в желании изменить сложившуюся расстановку сил на Ближнем Востоке, используя для этого в качестве плацдарма Сирию. Не сумевший сдержать эмоций Нетаньяху недвусмысленно дал понять, что его страна готова к применению силы.









Однако помощи Тель-Авива и Эр-Рияда Соединенным Штатам мало. Необходимо также, чтобы американские власти в противостоянии с Тегераном поддержал ЕС. Пока данный сценарий выглядит нереалистичным – европейцы предпочитают не враждовать с Ираном, а торговать с ним.

Как рассказал РИА Новости директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, французский и немецкий бизнес в настоящее время активно вкладывается в экономику исламской республики. Новые санкции, а тем более война поставят на взаимовыгодном сотрудничестве Тегерана и европейских государств жирный крест.

Американские компании ничего не инвестируют в Иран, однако Соединенным Штатам вероятная конфронтация тоже грозит большими издержками. Такого мнения придерживается сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова.

Эксперт отметила, что в случае выхода из ядерной сделки с Тегераном Вашингтон продемонстрирует свою недоговороспособность. После этого американцам можно будет забыть о своей стратегической цели - восстановлении позиций на Ближнем Востоке - полагает Федорова.