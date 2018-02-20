Премия «Оскар» запустила финальное голосование

Американская академия кинематографических искусств объявила о запуске финального голосования по премии «Оскар». Заявки от членов академии принимаются с 20 по 27 февраля.

В этом году на главную награду в категории «Лучший фильм» претендуют девять картин: «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Темные времена», «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Зови меня своим именем», «Дюнкерк» и «Секретное досье». В число претендентов на «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» включена картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», пишет НСН.

Юбилейная 90-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 4 марта в Лос-Анджелесе. В этом году она проходит позже обычного из-за Олимпиады в Южной Корее.