Британские экскаваторщики сыграли в крестики-нолики прямо на асфальте, используя гидравлические молоты. Одному из очевидцев удалось снять эту сцену на видео, после чего видеоролик был опубликован Сети.

"Мне тоже бывало скучно на работе, но такого мне не переплюнуть", — подписал видео англичанин. Зрители видеозаписи расстроились от того, что не узнали итог игры — ролик слишком короткий. Некоторые оценили пост с иронией и заявили, что британцы на самом деле развлекаются, несмотря на высокие ожидания окружающих.

Видео стало очень популярным, за три дня им поделились более 140 тысяч человек.

I mean I’ve been bored at work but this can’t be topped pic.twitter.com/pcUFEBgaBR