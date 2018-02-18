«Юлия Тимошенко не знала, с кем общалась в Мюнхене»

Пресс-служба украинской партии «Батькивщина» официально заявила, что Юлия Тимошенко и Григорий Немыря «никогда не были знакомы с мужчиной, который подошел к ним в кулуарах конференции», а их совместные фото с российским послом в Германии Сергеем Нечаевым – «инсценированная провокация Кремля».

«Фото с представителем страны-агрессора является спланированной провокацией. Обращаемся к средствам массовой информации с просьбой не принимать участия в кремлевских спецоперациях. Про официальные встречи и переговоры, которые представители «Батькивщины» проводили в Мюнхене, пресс-служба партии своевременно информирует и будет также продолжать в будущем»,- заявили в пресс-службе «Батькивщины».

Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в своем Фейсбук: «Это враньё: они общались, и их все фотографировали: журналисты, делегаты и тд. Второе враньё, что они не знали с кем говорят. Сергей Нечаев по-русски и громко, так что слышали даже журналисты, поздоровался и поинтересовался, удобно ли им общаться с ним, когда вокруг столько журналистов. Все мило улыбались, шутили, кокетничали, а когда увидели журналистов, начали отворачиваться от объективов. Но было поздно».

«Ребята-украинцы, пора просыпаться – вас дурят каждый Божий день. Не надо любить НАС – любите СЕБЯ и свою страну, не позволяйте себя обманывать и дальше!», - призвала Мария Захарова.