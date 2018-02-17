Сеть взорвало видео с хохочущей во время фитнеса старушкой

Видеозапись, на которой запечатлена хохочущая во время фитнеса 93-летняя старушка, набирает популярность в интернете. Ролик в сеть выложила дочка спортсменки, которая тренирует пожилую женщину.

Дама занимается спортом на стуле, поскольку в силу возраста не может долго стоять. Она задорно повторяет движения инструктора и радостно смеется. Ролик появился на страничке пользователя @joana_zanin10 в социальной сети Twiiter и уже стал вирусным, набрав 7 миллионов просмотров. Женщина, опубликовавшая видео, заявила, что улыбка и смех возвращают старушке молодость.

В комментариях люди утверждают, что никогда не видели ничего более милого. А один из активистов и вовсе написал, что "влюблен в эту леди".