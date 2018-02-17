Флоридский стрелок готов пойти на сделку со следствием

В субботу стало известно, что Николас Круз, который застрелил в одной из школ Флориды семнадцать человек, готов пойти на сделку со следствием. Об этом заявил адвокат юноши Говард Финкельштейн.

По словам юриста, молодой человек признает свою вину, если прокуроры в ходе суда не будут требовать для него смертной казни, сообщает телеканал ABC.

Финкельштейн заявил, что его подзащитный очень нуждается в помощи. Он добавил, что ответственность за происшествие лежит также на социальной системе США и правоохранительных органах страны, которые не сумели вовремя понять, что грядет трагедия. Адвокат уточнил, что все это, однако, не может быть оправданием для совершения преступления.