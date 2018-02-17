Трамп навестил раненых в ходе стрельбы в школе во Флориде

Минувшим вечером американский лидер Дональд Трамп навестил пострадавших в ходе недавней стрельбы в школе штата Флорида. Политик и его супруга Мелания посетили больницу "Броуард Хелс Норт" в закрытом режиме.

После беседы с ранеными глава США вышел к журналистам и заявил, что доктора проделали колоссальную работу. Он также пожал руку хирургу Игорю Ничипоренко.

Как уточняет ТАСС, политик восхитился работой экстренных служб штата, которые прибыли на место через 20 минут после поступления сообщения о происшествии. Трамп позже лично поблагодарил полицейских и спасателей, которым удалось спасти множество людей. "Потрясающая работа, все об этом говорят", – констатировал президент США.