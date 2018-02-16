Порошенко: зло находится в Кремле

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию в Европе. Кроме того, политик считает, что Москва хочет инициировать глобальную гибридную войну.

Президент Украины добавил, что "зло", которое стоит за кибератаками и попытками начать полноценную гибридную войну, находится в Кремле. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова Порошенко, все эти действия со стороны России были спланированы заранее. В частности, речь идет об "армиях троллей", фейковых новостях, миграционных волнах, хакерских нападениях, которые якобы организовала именно РФ.

Украинский политик подчеркнул, что главным вызовом будущего является борьба с российской агрессией.