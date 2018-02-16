В МИД Украины знают, где сейчас находится Саакашвили

В пятницу, 16 февраля, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что знают, где в настоящий момент находится бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что политик сейчас в Мюнхене. По словам дипломата, который ссылается на данные немецких коллег, у Михаила Саакашвили назначен в городе ряд встреч, передает РИА "Новости".

Напомним, в минувший понедельник украинские власти выслали бывшего губернатора Одесской области в Польшу. Прибытие мужчины в Варшаву ранее подтвердили в польской погранслужбе. Два дня назад Саакашвили был замечен Нидерландах, где он получил удостоверение, позволяющее ему жить на территории ЕС.