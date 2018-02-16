Отдать японцам Курилы или забрать у них остров Хоккайдо?

Казалось бы, давным-давно решённый вопрос о границах нашей страны с Японией вдруг приобрёл новое звучание, когда в 1991 году в ходе своего визита в эту страну тогдашний президент СССР М.С.Горбачёв признал наличие проблемы принадлежности южной группы Курильских островов.



С тех пор уже на протяжении более четверти века этот вопрос неизменно обсуждается на достаточно регулярных встречах руководства Японии и Российской Федерации, как правопреемницы Советского Союза, но ясности относительно территориального размежевания нет. Создаётся впечатление, что после каждой такой встречи японцы остаются огорчённо-радостными. Они огорчены, что им не отдали Южные Курилы прямо сейчас, а радуются, что в очередной раз российской стороной было туманно обещано решить этот вопрос когда-нибудь. Причём – пренепременно – сделать это в самом лучшем виде, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя проигравшей.



Реальна ли такая маниловщина без серьёзных потрясений всего современного хрупкого миропорядка, ущемления национальных интересов России и нарушения конституционного принципа целостности нашего государства и в какие сроки может быть предложен так называемый приемлемый компромисс?



Как считает сенатор, председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации Вячеслав Анатольевич ШТЫРОВ, появляющиеся периодически полумерные идеи – а давайте вместе будем осваивать, прибыли делить – у японцев отклика не находят. Они прямо говорят – мы не будем работать по русским законам. Если не можете отдать полностью, давайте делать экстерриториальную зону с нейтральным законодательством. Так вот это первый шаг, чтобы вывести острова из нашей юрисдикции. Этого нельзя делать ни в коем случае!



Надо, в конце концов, поставить точку в этом деле. Тем более что Россия, как правопреемница

СССР, имеет на это полное право. В 1960 году правительство Советского Союза заявило, что всякое обсуждение территориальных проблем прекращается навсегда ввиду нарушения Японией принципов добрососедства по отношению к СССР. Имелось в виду подписание японской стороной договора с США явно антисоветской направленности. Поэтому надо сказать определённо, что Курилы никогда японцам не отдадим.



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