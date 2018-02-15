Обнаружены свидетельства подготовки США к масштабной наземной войне

Вооруженные силы Соединенных Штатов в настоящее время готовятся к проведению масштабной наземной операции. С таким предположением выступили авторы материала, опубликованного в зарубежном сегменте интернета.



Сайт Task and Purpose узнал, что армия США разместила заявку на приобретение около 150 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц. Объем заказа по сравнению с предыдущими закупками вырос более чем на 800%.

Гипотезу о том, что Вашингтон планирует новую войну, по мнению журналистов, подтверждает и недавнее заявление одного из руководителей американского Минобороны Пола Чемберлена. Он сообщил СМИ, что военные готовятся к конфликтам, «требующим особой решительности».