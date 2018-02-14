В ЛНР сообщили о минировании украинцами границы с Россией

Украинские военнослужащие минируют границу с Российской Федерацией. Один из силовиков, задействованных в данной операции, погиб, заявили власти Луганской народной республики.

Инцидент произошел в районе села Камышное. Украинский солдат подорвался на мине, которую устанавливал, процитировало официальное сообщение Народной милиции ЛНР информационное агентство Regnum.

Ранее стало известно, что ополченцы пресекли попытку прорыва группы киевских силовиков на территорию самопровозглашенного государства. Защитники республики открыли огонь по противнику из автоматов и пулеметов. В результате погибли трое военных, остальные отступили.