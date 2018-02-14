В Германии набирает популярность женское движение против мигрантов

Немецкие девушки записали видеоролик против насилия со стороны мигрантов, которых в Европе становится слишком много. Более того, активисты создали целое движение, акцентирующее внимание общества на поведении приезжих по отношению к женщинам.

Пока в движении чуть больше десятка человека, но, если так пойдет и дальше, оно будет расти с каждым днем. В видеоролике активистки говорят от имени пострадавших от рук мигрантов девушек. Кого-то изнасиловали, над кем-то долго издевались, а кого-то убили… Сообщество решили назвать «120 децибел» - это громкость карманной тревожной кнопки, которую для безопасности приходится носить с собой европейским женщинам. Движение поддерживает известный австрийский националист Мартин Зельнер.

Между тем статистика показывает, что преступления, совершенные мигрантами, раскрываются гораздо чаще. То есть у европейцев избежать ответственности шансов гораздо больше.