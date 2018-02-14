Появился ролик, как путешественник во времени проходит проверку на детекторе лжи

Видеосъемку проверки на детекторе лжи молодого человека, который называет себя путешественником во времени, появилась в сети. Юноша с легкостью отвечает на вопросы о будущем человечества, а полиграф выдает резюме, что все это правда.

Гость прибыл, по его утверждению, из совсем недалекого 2030 года. Он рассказывает о необычайных достижениях и технологиях, которые позволяют людям не стареть и путешествовать во времени. Путешественник утверждает, что он не так уж юн, ему на самом деле 50 лет, просто он принял таблетку для омоложения.

Также он охотно делится подробностями политической и экономической жизни будущего. Британец утверждает, что Дональд Трамп будет переизбран на второй срок. А вот в 2030 году пост президента США займет некто по имени Ilana Remikee. Биткоин будет набирать популярность, изменение климата на планете продолжится, а миром будет править искусственный интеллект.

В основном пользователи сети сочли ролик забавной шуткой, почти никто не поверил в реальность происходящего. Кроме того, сама процедура прохождения тестирования на полиграфе несколько отличается от показанного на видео. Испытуемому задают вопросы, а он должен односложно отвечать – «да» или нет». Только тогда детектор может отличить правду от лжи.